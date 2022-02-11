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Sabah yazarı Güngör: Kemal Kılıçdaroğlu Opet'te koydursun benzini ödemeden gitsin

Sabah yazarı Güngör: Kemal Kılıçdaroğlu Opet'te koydursun benzini ödemeden gitsin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememe çıkışına Sabah yazarı Dilek Güngör'den tepki geldi. Güngör, Kılıçdaroğlu'na benzin fiyatlarını da protesto etmek için Opet'te benzini koydurup para ödemeden gitmeyi önerdi.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlı elektrik faturalarına ilişkin video çekerek "Erdoğan yaptığı zamları geri alana kadar elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" sözlerini değerlendirdi.  "Şahsen Kılıçdaroğlu'ndan aynı tavrı benzin için de bekliyorum." diyen Güngör "Çeksin arabasını Opet'e, koydursun benzini, parayı ödemeden bassın gaza… Öyle ya… Benzin fiyatları da çok yükseldi. Bakalım benzini alan, rafine eden, vatandaşa satan Koç Holding, böyle bir eyleme ne der?" diye yazdı.

Güngör, TÜSİAD'a ise Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde, ekonomi yönetimine yaptığı "serbest piyasa kurallarına dönülsün" çağrısına ilişkin ise şunları kaydetti:

" Herhalde o zaman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu onları gaza getirmişti! Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu arayınca açıklamaları art arda gelmişti.

Peki ya şimdi ne değişti? Aynı Kılıçdaroğlu önceki gün bir video çekerek 'Elektrik faturasını ödemiyorum' deyiverdi. Elektrikte de serbest piyasa yok mu?" 

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