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Merkez Bankası anketinde enflasyon ve dolar tahmini! Daha da artacak

Merkez Bankası anketinde enflasyon ve dolar tahmini! Daha da artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği ankette katılımcılar geçen anket dönemine göre enflasyon tahminlerini yükseltti. 2022 yılı enflasyon yükselişi devam edecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Buna göre yıl sonu cari enflasyon beklentisi yüzde 34,06 olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemde 29,75 olarak tahmin edilmişti. Ankete göre cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olarak kaydedildi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 16,62TL oldu. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 15,42 olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.

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