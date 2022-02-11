Elektrik faturaları nasıl düşecek? Elektrik zamlarında kritik toplantı sonrası Bakan Fatih Dönmez'den açıklama

Elektrik zammına gelen tepkiler çığ gibi büyüyünce hükümet adım atmak zorunda kaldı. Bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in tüm elektrik dağıtım şirketleriyle kritik toplantısı başladı. Kademeli tarifede yeni düzenlemeler görüşüldü. Bakan Dönmez toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Dönmez elektrik şirketlerinden katkı sağlamalarını beklediklerini ve tarifeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Elektrik faturalarına indirim talebi bakanlığı harekete geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda tarifeler ve Isparta'da yaşanan elektrik krizi ele alındı. 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı yapıldı.

Bakan Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamalarında şirketlerden katkı sağlamalarını beklediklerini aktardı. Faturalar için sosyal yardımın artacağının altını çizen Bakan Dönmez konuşmasında şunları söyledi:

-Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik.

-Geçtiğimiz dönem dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu rakam 66,7 milyar liraya yükselecek. Şebeke ağımızı her yıl genişletiyoruz.

-Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine koyan siyaset freni boşalmış kamyon gibi aşağıya gidiyor, halkı kışkırtmaya yönelik adımların sonuncusuna da şahit olduk. İftira ve yalanların olduğu kirli bir siyaset var. Enerji sektörü olarak biz de karşı karşıya kalıyoruz.

-Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Elektrikte ithal kaynaklara bağımlılığımız yüzde 50. Elektrik üretim maliyetleri asıl sorun. Elektrik alt yapımızı güçlendirirken enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldık. 2021 yılında 100 milyar liralık fatura desteğinde bulunuldu. Geçtiğimiz yıl akaryakıttaki ÖTV'de alınmamıştı. Toplamda doğrudan hükümetin desteği 165 milyar lira.

-Bu yıl elektrikte birinci kademede yüzde 50'lik desteğimiz devam ediyor. Doğal gazda yüzde 75'ler seviyesinde.

-Enerji sektöründen sürece daha fazla katkı sağlamalarını ifade ettik. Sosyal destek kapsamında son üç yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. Toplamda 6,4 milyar liraya ulaştı.

-Küçük ölçekli işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz. Özetle biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Açıklamalarımıza yakında devam edeceğiz.

Kademeli tarife ele alındı

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçen elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kademeli tarifeyi yeniden ele aldı.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırıldı.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yaptı. Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kademeli tarifeye geçilmişti

1 Ocak 2022’den itibaren meskenlerde getirilen kademeli tarife kamuoyunda tartışma yarattı. 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Tepkilerden sonra 150 kw’lik sınır 210 kw’ye yükseltildi.