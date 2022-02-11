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Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesine tepki: Kanunsuzluğa teşvik

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesine tepki: Kanunsuzluğa teşvik

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bunun kanunsuzluğa teşvik olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.” AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır” dedi.

Bir parti için muhalefet üretmenin yetenek işi olduğunu belirten Çelik, “Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur” ifadelerini kullandı. 

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