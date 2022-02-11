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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. İete Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karipleri ve maçların oynanacağı tarihler...

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Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşirken, Beşiktaş, Kayserispor'la mücadele edecek. Maçlar 1,2,3 martta oynanacak... İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşkeleri...

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş -  Yukatel Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep FK

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.

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