Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. İete Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karipleri ve maçların oynanacağı tarihler...Abone ol
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşirken, Beşiktaş, Kayserispor'la mücadele edecek. Maçlar 1,2,3 martta oynanacak... İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşkeleri...
Trabzonspor - Antalyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Alanyaspor - Gaziantep FK
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.