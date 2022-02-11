Türkiye Barolar Birliği elektrik faturası zamlarının iptali için dava açtı

Elektrik faturaları vatandaşın canını yakıp, isyan sesleri yükselmeye başlarken Türkiye Barolar Birliği'nden son dakika adımı geldi. Barolar Birliği, elektrik zamlarının iptali için dava açtı...

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Elektrik faturalarına gelen zam tepkilere neden olurken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in tüm elektrik dağıtım şirketleriyle bugün kritik toplantı yapıyor. Toplantı sürerken, Türkiye Barolar Birliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Barolar birliği, elektrik zamlarının iptali için dava açtı. Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Elektrik ticari bir mal değildir

Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

Zamların iptali için dava açıldı

Anayasa’ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.