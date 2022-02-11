BIST 2.009
DOLAR 13,48
EURO 15,36
ALTIN 791,79
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

İhsan Oktay Anar 8 yıl aradan sonra yeni kitapla dönüyor

İhsan Oktay Anar 8 yıl aradan sonra yeni kitapla dönüyor

Çağdaş edebiyatın en önemli yazarları arasında gösterilen İhsan Oktay Anar, 8 yıllık bir aranın ardından kitapseverlerle buluşacak.

Abone ol

Son olarak 8 yıl önce yazdığı Galîz Kahraman romanı ile okurlarıyla buluşan yazar İhsan Oktay Anar, yeni romanı ve yeni yayınevi ile okurlarının karşısına çıkıyor. Anar'ın yeni kitabı Tiamat, 16 Şubat'ta Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.

160 sayfa olan Tiamat'ın editörlüğünü Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Saadet Özen yaparken, kapak çizimini ise Ali Yaycıoğlu gerçekleştirdi.

Ciltli ve ciltsiz olarak iki formatta okura sunulacak Tiamat'ın arka kapağında şu ifadeler yer alıyor:

“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüzgâr sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifirî gecede, gözleri mucizevî bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu.

Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise satıhtaki zayıf aydınlığın hemen altında âdeta kımıltısızdı.”

ÖNCEKİ HABERLER
Haydar Dümen çocuğu var mı kaç kere evlendi eşi kimdir?
Haydar Dümen çocuğu var mı kaç kere evlendi eşi kimdir?
Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Hindistan'a tepki için çağrı
Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Hindistan'a tepki için çağrı
'Oğlumun öldüğü bilgilerini internet sitelerine atmışlar' deyip acılı anne seslendi
'Oğlumun öldüğü bilgilerini internet sitelerine atmışlar' deyip acılı anne seslendi
Dünyada bir ilk! O ülke hayvanlar için pazar günü referanduma gidiyor
Dünyada bir ilk! O ülke hayvanlar için pazar günü referanduma gidiyor
Gül Dümen kimdir kaç yaşında Haydar Dümen eşi ne iş yapar?
Gül Dümen kimdir kaç yaşında Haydar Dümen eşi ne iş yapar?
Burdur'da eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu
Burdur'da eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu
Haliç'teki kirlilik için İBB'den açıklama
Haliç'teki kirlilik için İBB'den açıklama
Haydar Dümen eşi Gül Dümen kimdir kaç yaşında çocukları var mı?
Haydar Dümen eşi Gül Dümen kimdir kaç yaşında çocukları var mı?
Haydar Dümen öldü mü neden öldü Haydar Dümen kaç yaşında öldü?
Haydar Dümen öldü mü neden öldü Haydar Dümen kaç yaşında öldü?
İstanbul'da ekmek 3 lira oldu fırıncılar zammı beğenmedi! "Ekmek 3,5 liradan satılsın"
İstanbul'da ekmek 3 lira oldu fırıncılar zammı beğenmedi! "Ekmek 3,5 liradan satılsın"