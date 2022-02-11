İhsan Oktay Anar 8 yıl aradan sonra yeni kitapla dönüyor

Çağdaş edebiyatın en önemli yazarları arasında gösterilen İhsan Oktay Anar, 8 yıllık bir aranın ardından kitapseverlerle buluşacak.

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Son olarak 8 yıl önce yazdığı Galîz Kahraman romanı ile okurlarıyla buluşan yazar İhsan Oktay Anar, yeni romanı ve yeni yayınevi ile okurlarının karşısına çıkıyor. Anar'ın yeni kitabı Tiamat, 16 Şubat'ta Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.

160 sayfa olan Tiamat'ın editörlüğünü Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Saadet Özen yaparken, kapak çizimini ise Ali Yaycıoğlu gerçekleştirdi.

Ciltli ve ciltsiz olarak iki formatta okura sunulacak Tiamat'ın arka kapağında şu ifadeler yer alıyor:

“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüzgâr sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifirî gecede, gözleri mucizevî bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu.

Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise satıhtaki zayıf aydınlığın hemen altında âdeta kımıltısızdı.”