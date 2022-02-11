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Haliç'teki kirlilik için İBB'den açıklama

Haliç'teki kirlilik için İBB'den açıklama

İBB, Haliç'in mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle renginin değiştiğini ve denizde çöp tabakası oluştuğunu, periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'in mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle renginin değiştiğini ve denizde çöp tabakası oluştuğunu, periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Haliç'te meydana gelen renk değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü incelemeler sonucu, Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son haftalarda artan yağışların barajları doldurmasının yanı sıra Haliç'e de etkileri oldu. Haliç'in suyunun rengi değişti, çamurlu bir görünüm aldı. Konuyla ilgili yoğun çalışmalara başlayan İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre sorunun kaynağı mevsimsel yağışlar." ifadelerine yer verildi.

İBB'nin düzenli olarak Haliç Havzası'nda akan dereler ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yaptığından bahsedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi. Haliç'te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor."

Öte yandan Belediyenin 2021 yılında Haliç'te yapılan dip tarama çalışmaları neticesinde 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldığı aktarıldı.

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