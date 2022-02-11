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Metruk binaya girenler şüphe çekti yetkililerin binada yaptığı detaylı aramada gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metruk binaya girenler şüphe çekti yetkililerin binada yaptığı detaylı aramada gerçek ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir sığınağı ortaya çıkararak, silah ve mühimmat ele geçirdi.

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Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Abyad ilçe merkezinde metruk bir binaya şüpheli kişilerin girdiğinin tespit edilmesi üzerine, SMO'ya bağlı Askeri Polis güçleri binada detaylı arama yaptı.

Sığınakta yapılan aramada YPG/PKK'nın kullandığı RPG-7 silah ve mühimmatları ile keskin nişancı tüfeği ve telsizler ele geçirildi.

Rasulayn'da da YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmak için sivillere yönelik saldırı girişimi engellendi. Rasulayn merkezinde SMO'ya bağlı Hamza Tümeni unsurlarınca tespit edilen, YPG/PKK'ya ait bir EYP gerekli tedbirler alınarak imha edildi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri Ekim 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

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