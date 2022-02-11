Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez kimdir, nereli?

KKTC'de bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen Halil Falyalı'nın silahla öldürülmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve 2 adamı gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Muş’un ileri gelen ailelerinden olan Söylemez Kardeşler kimdir, aslen nereli soruları merak edildi.

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KIBRIS'ta öldürülen ve 'bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen Halil Falyalı cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı. Cinayet ile ilgili olarak Söylemez Kardeşler ve 2 adamı gözaltına alındı. Kamuoyunda “Üniformalı Çete” olarak tanınan ve Muş'un ileri gelen ailerinden olan Söylemez Kardeşler adıyla bilinen Mustafa Söylemez kimdir, aslen nereli?

Mustafa Söylemez kimdir: Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri. Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti.

Söylemez Kardeşler kimdir: Söylemez Kardeşler, Muş’un ileri gelen ailelerindendir. Aile üyeleri arasında asker, polis ve avukat mesleği yapan kişiler de bulunuyor.

Söylemezler, kamuoyunda “Üniformalı Çete” olarak tanınıyor. Mehmet Emir Söylemez ailenin en büyüğü, lider konumunda.

GATA mezunudur, tabip üsteğmenken re’sen emekliye sevk edildi. Mehmet Faysal Söylemez ise malulen emekli hava astsubayıdır. Mustafa Söylemez, komiser rütbesindeyken müstafi sayılarak meslekten çıkarıldı. Mehmet Zait Söylemez ise Muş’ta avukatlık yaptı. Mehmet Sıddık komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edildi.

Onların adını Türkiye ilk kez 1996'da duydu. Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddialar inanılmaz boyuttaydı.

İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak'a lav sihalıyla saldırı planladığı, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahı ile öldürmeyi plandıkları iddia edildi.

Davalar başladı. Sıra, Söylemez Kardeşler'in verecekleri ifadedeydi. Söylemez Kardeşler, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu.

Söylemez Kardeşler 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki Rahşan Ecevit affıyla dışarı çıktılar. 2 yıl sonra ise haklarında tekrar tutklama kararı çıkarıldı. Ancak onlar Kuzey Irak'a, Erbil'e gitmişlerdi.

İddialara göre orada da işadamlarından haraç topluyorlardı. Orada da gözaltına alındılar. Serbest kaldıktan sonra da bu kez rotalarında Azerbeycan vardı. Kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, geçtiğimiz haziran ayında bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktılar ve yakalandılar; 3 Haziran'da da Türkiye'ye iade edildiler.