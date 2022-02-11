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Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır

Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır

HAKKARİ'de geçen sene ekin yaptığı sırada çok farklı bir taş bulan vatandaş, bunun taşın göktaşı olup olmadığını araştırıyor.

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Hakkari'nin bir köyünde tarımla uğraşan çiftçi, tarlasında çok farklı bir taş buldu. Taşın boyutu avuç içi kadar olsa da ağırlığı dikkatlerden kaçmadı. Tartıda 1 kilo 300 gram gelen taş görenleri bire şaşırttı. Hakkari bölgesinde bugüne kadar rastlanmayan taşın farklılığı, göktaşı olabileceği iddialarını güçlendirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Geçen yıl köyümde çiftçilik yapıyorum. Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Taş küçük olmasına rağmen çok ağır. Bu tür taşı daha önce hiç görmedik. Göktaşı mı değil mi onu da bilmiyorum. Ama çok farklı bir taş. Nereye soracağımı bilmiyorum. Analiz yapılırsa bence göktaşı veya farklı bir madde çıkabilir" dedi.

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