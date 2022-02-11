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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 10 bin imam eksiği var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 10 bin imam eksiği var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu ve Ramazan'a kadar ise 7 bin 800 atama gerçekleşeceğini duyurdu.

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 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imam atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ülke genelinde 10 bin imama ihtiyaç duyulduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:

– 7 bin 800 atama yapacağız. Bunlardan 5 bin 600’ü imam, 1500’i Kuran kursu öğretmeni, 700’ü müezzin. Atamaları Ramazan ayına yetiştireceğiz inşallah.

– İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müezzine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var. Adaylarımızın her an hazır olmalarını tavsiye ederim.

Türkiye'de kaç camii var?
TÜİK’in 2021 verilerine göre Türkiye'deki cami sayısı 89 bin 445. Ülkede en çok cami (3 bin 530) İstanbul'da, en az cami ise Tunceli'de (89) bulunuyor. Türkiye'deki en çok camii İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'un ardından Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya en çok cami bulunan şehirler…

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