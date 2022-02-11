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Her terörist için kaçınılmaz son! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 29 PKK'lı öldürüldü

Her terörist için kaçınılmaz son! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 29 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist  etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek.

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