Her terörist için kaçınılmaz son! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 29 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek.