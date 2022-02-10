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Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi oyuncusu kimdir kaç yaşında?

Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi oyuncusu kimdir kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi'nde oynayan oyuncu Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda eşinin işlettiği mekanda çıkan tartışma sonucu dehşet saçtı ve müşterilerin üzerine bıçakla saldırdı. Bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Peki kimdir Bahadır Ünlü, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

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Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem oynayan oyuncu Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay sırasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay sırasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu

Kafasına bıçakla vurdu: 
20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü.

Bununla da yetinmedi, oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.

Bahadır Ünlü kimdir: Bahadır Ünlü, kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başladı. Yirmiden fazla Türkçe, Almanca ve İngilizce Film yapımında oyunculuk yaptı. Ayrıca birçok firmanın reklam filmlerinde rol aldı. Bahadır Ünlü, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle tanınıyor. 

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