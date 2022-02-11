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Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 52. kez karşı karşıya gelecek. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

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İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

 İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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