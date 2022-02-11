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Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

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Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti.

Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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