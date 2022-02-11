Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de her ay bir ilçe kadar insan ölüyor! Verdiği örnek tüyler ürpertici

TÜRKİYE'de günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayıları her gün artıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen Covid-19 önlemlerine uyanlar neredeyse yok denecek kadar azaldı. Ancak. Fatih Altaylı öyle bir rakam ve öyle bir verdi ki oturup bir kez daha düşünmek gerekecek.

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Sağlık Bakanlığı'nın 10 Şubat 2022 Perşembe 'Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti. Artık kimsenin dikkat etmediği Günlük Koronavirüs Tablosu'yla ilgili tüyler ürperten gerçeği Fatih Altaylı yazdı. Son 1.5 ayda 750 kişinin öldüğünü belirten Fatih Altaylı, bunun bir ilçe nüfusu kadar olduğunu belirtip "Düşünsenize her ay Anadolu’da tüm yaşayanları ölmüş bir ilçe buluyorsunuz" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Bir ilçede herkes yataklarında ölmüş!

Bilmem farkında mısınız, önemsemez hale geldiğimiz, umursamadığımız COVID 19’dan son bir buçuk ay içinde hemen hemen 7500 kişi öldü.

Anadolu’da orta halli bir ilçe nüfusu.

Düşünsenize her ay Anadolu’da tüm yaşayanları ölmüş bir ilçe buluyorsunuz.

İlçeye giriyorsunuz, çaldığınız tüm kapılar kapalı.

Herkes yataklarında ölü.

Sizce vahim değil mi!