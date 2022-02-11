BIST 2.009
DOLAR 13,48
EURO 15,36
ALTIN 791,79
HABER /  SAĞLIK

Kar yağınca herkes bu hatayı yaptı! Uzmanı uyardı: Sakın kar yemeyin

Kar yağınca herkes bu hatayı yaptı! Uzmanı uyardı: Sakın kar yemeyin

Diyetisyen Eda Ünal, son zamanlarda yaygınlaşan kar yeme alışkanlığının insan sağlığına zararları olabileceğini söyledi.

Abone ol

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile sosyal medyada yer alan kar paylaşımları içerisinde en çok dikkat çeken ker yeme görüntüleri oldu. Kar yeme paylaşımlarının artması ile neredeyse kar tüketimi popüler hale geldi. Pekmez dökülerek yenilen kar görüntüleri ise kültür olarak algılarda yerini aldı. Artan kar tüketimi üzerine bir açıklama yapan Medicana Sivas Hastanesi diyetisyenlerinden Eda Ünal, kar tüketiminin insan sağlığına zarar verebileceğini belirtti.

Kar ve gıda ile karıştırılmış kar tüketiminin doğru olmadığını belirten Eda Ünal, “Bu ara sosyal medya da kar tüketimine yönelik videolar paylaşılıyor. Kar gökyüzünden inerken su tanecikleri şeklinde iniyor, aslında temiz ama hava kirliliği ve ağır metallerle birlikte kirlenerek yere iniyor. Bu durumda kirlenmiş karı tüketmememiz gerekiyor” dedi.



Kar helvası tüketimi de doğru değil
Pekmezin çok faydaları olan bir ürün olmasına rağmen karla birlikte tüketimini önermediklerini belirten Ünal, “Sık sık karşılaştığım kar ve pekmezin birleşiminden oluşan bir karlama, halk arasında kar helvası deniyor. Bununla alakalı bir sürü karışımlar görüyorum. Pekmez aslında çok kıymetli bir besin. Özellikle Anadolu’da meyveleri uzun süre saklamak için keşfedilmiş bir besin, insan vücuduna çok da yararı var. Şu an Türkiye’nin hiçbir yerinde kar temiz değil. Kar helvasında genelde ikinci karı kullanıyorlar. Kar her türlü kirli olduğu için bu şekilde tüketilmemesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu
Foto Galeri İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu Galeriye Gözat
kar
ÖNCEKİ HABERLER
Hayati Yazıcı'dan Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin açıklama
Hayati Yazıcı'dan Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin açıklama
Suriye Milli Ordusu Esed rejiminin uyuşturucu trafiğine darbe vurdu
Suriye Milli Ordusu Esed rejiminin uyuşturucu trafiğine darbe vurdu
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı meğer ölen kişi bir kaç yıl önce...
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı meğer ölen kişi bir kaç yıl önce...
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak
Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez kimdir, nereli?
Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez kimdir, nereli?
Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı belli oldu
Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı belli oldu
Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti
Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır
Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır
Pandemi en çok kadınları vurdu Kadın işsizliği arttı
Pandemi en çok kadınları vurdu Kadın işsizliği arttı
Eyyam-ı biyz ne demek Recep ayında tutulan oruç nasıl tutulur, kaç gün tutulur?
Eyyam-ı biyz ne demek Recep ayında tutulan oruç nasıl tutulur, kaç gün tutulur?