BIST 2.024
DOLAR 13,49
EURO 15,38
ALTIN 794,22
HABER /  GÜNCEL

İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak

İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanacak.

Abone ol

Kurul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.

Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında zam gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
E-Devlet’ten mutlaka takip edin! Bunu yapan yanar SGK'ya cezasıyla ödeniyor
Foto Galeri E-Devlet’ten mutlaka takip edin! Bunu yapan yanar SGK'ya cezasıyla ödeniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı
İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı
Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez kimdir, nereli?
Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez kimdir, nereli?
Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti
Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır
Hakkari'de tarlada tesadüfen buldu! Böylesini görmedi: Taş küçük olmasına rağmen çok ağır
Eyyam-ı biyz ne demek Recep ayında tutulan oruç nasıl tutulur, kaç gün tutulur?
Eyyam-ı biyz ne demek Recep ayında tutulan oruç nasıl tutulur, kaç gün tutulur?
FETÖ üyeliğinden aranan 1. sınıf Emniyet Müdürü yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 1. sınıf Emniyet Müdürü yakalandı
WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı
WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı
AK Parti, MHP ve BBP, Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti, MHP ve BBP, Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu
Eskişehir'de bilim insanları arıtılan atık sudan sera için elektrik üreten sistem geliştirdi
Eskişehir'de bilim insanları arıtılan atık sudan sera için elektrik üreten sistem geliştirdi
Antalya'da hurdacı kadının yaptıklarını görünce şaştı kaldı! 1 hafta sonra fark etti: Kameraları izleyince...
Antalya'da hurdacı kadının yaptıklarını görünce şaştı kaldı! 1 hafta sonra fark etti: Kameraları izleyince...