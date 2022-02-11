E-Devlet’ten mutlaka takip edin! Bunu yapan yanar SGK'ya cezasıyla ödeniyor
Çalışanlara verilen ücretin SGK'ya asgari ücret seviyesinden bildirilmesi hem çalışanlara, hem de SGK'ya zarar veriyor. Bu durumun tespiti halinde işveren eksik tutarları, gecikme zammı ve cezasıyla SGK'ya ödemek zorunda kalıyor.
Kayıtdışı istihdam azalsa da SGK'ya düşük ücretten bildirilme sorunu ne yazık ki halen devam ediyor. En az sigortasız çalışma kadar önemli bir konu olan, çalışanın SGK'ya düşük ücretten bildirilmesi hem çalışana, hem SGK'ya zarar veriyor. İşverenlerin pek çoğu bunun ne kadar büyük bir risk olduğunun ne yazık ki farkında değil. İşte Cem Kılıç'ın hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren yazısı:
Çalışanların önemli bir bölümünün sigortası yapılıyor, ancak SGK'ya gerçek ücretleri üzerinden değil, asgari ücretten bildiriliyor. Yani çalışan 6 bin TL maaş alıyor fakat SGK'ya 5.004 TL'den bildiriliyor.
Bunun yanında çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarı bankadan, kalanı ise elden ödeniyor. Beş ve daha fazla çalışanı bulunan işverenler, ücretleri bankadan ödemek zorunda. Bu nedenle ücretlerin asgari ücret kadarı bankadan, kalanı elden ödeniyor. Bu şekilde işveren ortada herhangi bir delil bırakmadan çalışanını düşük maaştan sigortalı göstermiş oluyor. Çalışan açısından ise bu durumun sonuçları çok vahim.
Emekli aylığı düşük oluyor
Asgari ücretten çalışmamasına rağmen asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirilen kişi için en büyük problem emekli aylığının düşüklüğü.