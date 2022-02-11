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TSK'dan büyük darbe alan PKK'lılar kaçtı! Esnaf kılığına girip Kerkük'e sızdı

TSK'dan büyük darbe alan PKK'lılar kaçtı! Esnaf kılığına girip Kerkük'e sızdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2 Şubat'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirdiği Kış Kartalı Harekatı'nda büyük darbe alan terör örgütü PKK unsurlarından bazılarının esnaf kılığında Irak'ın Kerkük kentine sızdığı bildirildi.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kış Kartalı Harekatı'ndan sonra PKK'lı teröristlerin Kerkük'te varlık göstermeye başladığını söyledi. Örgüt mensuplarının sahte kimliklerle "esnaf" ve "yatırımcı" kisvesi altında Kerkük'e yerleşmeye başladığını aktaran Saman, teröristlerin kentte düğün salonları ve kafe gibi bazı işyerlerini kiralayarak işlettiklerini ifade etti. Irak İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığına ilişkin bilgisi olduğunu dile getiren Saman, ülkenin girdiği siyasi krizden dolayı halihazırda bu gelişmeye müdahale edemediklerini aktardı.

PKK'nın Kerkük'teki varlığını hızla artırdığını söyleyen Saman, bu gelişmeyle birlikte Türkmen yetkilileri ve siyasilerinin can güvenliğinin tehlikeye girdiğini kaydetti. Saman, Irak İstihbaratı'ndan aldıkları bilgilere göre teröristlerin Kerkük'teki Türkmen yetkililer hakkında bilgi topladıklarını belirterek, "Irak İstihbaratı'na göre PKK terör örgütü mensupları Türkmen yetkililerin ev ve iş yeri adreslerinin yanı sıra yol güzergahları hakkında da bilgi topluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını arttırdığı takdirde teröristler bilgi edindikleri ve takibe aldıkları Türkmen yetkililerine saldırı düzenleyecekler." dedi.



PKK, Kerkük'te petrol kaçakçılığı yapıyor
Daha önce Irak- Suriye sınırında silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan PKK'lı teröristlerin şimdi de Kerkük'te petrol kaçakçılığı yaptığı bilgisini veren Saman, örgütün kentin batısındaki Hubbaza petrol alanından petrol çalarak kaçak yollarla Irak'ın dışına çıkardığını kaydetti. PKK'nın yıllar önce de Irak'taki terör örgütü DEAŞ varlığını fırsata çevirerek Musul kentine bağlı Sincar ilçesinin bazı bölgelerini ele geçirdiğini belirten Saman, aynı teröristlerin şimdi de DEAŞ ile iş birliği yaptığına dikkat çekti.  Zaman zaman Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesi yakınında güvenlik güçlerine yönelik DEAŞ saldırılarına PKK'nın destek sağladığını aktaran Saman, halihazırda bu teröristlerin aynı bölgede varlık gösterdiğini söyledi.



IKBY, teröristlerle ciddi şekilde mücadele etmeli
Irak'ta PKK ile mücadelede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) daha ciddi ve olumlu rol sergilemesini beklediklerini söyleyen Saman, IKBY'nin Bağdat'ta ağırlığı olduğunu ve Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini göz önünde bulundurarak teröristlerle ciddi mücadeleye girmesi gerektiğini ifade etti.

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