Galatasaray-Kayserispor maçını yönetecek isim belli oldu

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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Süper Lig'in 25.haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka'ya bu maçta İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.