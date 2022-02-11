'Oğlumun öldüğü bilgilerini internet sitelerine atmışlar' deyip acılı anne seslendi

DİYARBAKIR’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 893’üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki anne Zümrüt Salim, “PKK benim oğlumun öldüğüne ilişkin bilgileri internet sitelerine atmışlar. Madem benim oğlum ölmüş ise bana oğlumun cenazesini göndersinler” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 893’ncü gününde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP ve PKK’dan istedi.



6 yıldır oğlunun hasretini çektiğini aktaran anne Salim, “PKK benim oğlumun öldüğüne ilişkin bilgileri internet sitelerine atmışlar. Madem benim oğlum ölmüş ise bana oğlumun cenazesini göndersinler. Allah, onların belasını versin. Ben oğlumu istiyorum ve oğlumu almadan buradan gitmiyorum. PKK’lılar ne kadar çocukların öldüğüne dair bilgileri paylaşmışlar ise hepsi yalan çıkmıştır. Ben ne oğlumun öldüğüne ne de onlara inanmıyorum. Benim oğlumu göndersinler. Oğluma da sesleniyorum. Hamza oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel yavrum. O yer senin yerin değil” şeklinde konuştu.