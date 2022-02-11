Haydar Dümen çocuğu var mı kaç kere evlendi eşi kimdir?

Posta Gazetesin'de yıllardır cinsellik üzerine yazılar yazan, psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in ölüm nedeni ise koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Ölümünün ardından Haydar Dümen'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Haydar Dümen, aslen nereli, eşi Gül Duman ve çocukları kimdir?

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Cinsellik üzerine yıllarca Posta Gazetesi'nde yazılar yazan, soruları cevaplayan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 91 yaşında öldü. Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Haydar Duman'ın ölüm nedeni koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Bu üzen haberin ardından Haydar Dümen'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Haydar Dümen, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.

10 Şubat akşamı vefat eden Dümen Covid önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. 90 yaşındaki Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde yazdığı cinsellik ile ilgili yazılar ve renkli kişiliği ile milyonların sevgisini kazanmıştı.

Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yapmıştır. Eşi ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 doğumludur. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

Haydar Dümen kimdir?

1931 tarihinde doğan Haydar Dümen, Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.