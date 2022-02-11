Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." dedi. Enflasyon mesajı da veren Bakan Nebati "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

"Kur Korumalı Mevduat başlarken, ilk andan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir talebin oluşmasına ve oraya doğru yönelişin ivme kazanarak başlamasına neden oldu. Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de etkiledi.

10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu. 2022 sonunda Cumhurbaşkanımızın bir yıl uzatma yetkisi var, bu tarihten önce kesme yetkisi de var. Tutar 10 milyar doları aştı, TCMB imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor. Çıkış için optimal noktaya bakılır. Kur Korumalı Mevduat'ta dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi. Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de yüzde 7,5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri. 1973 krizinde de aynı şey yaşandı. Enflasyon yükseldi ve özellikle batı ülkeleri ciddi bir şekilde müdahalede bulundular, önce durgunluk ve resesyona gidecek bir durum yaşandı.

Dünya enflasyonu konuşamaya devam edecek, çünkü dünyada ticaret daralmış durumda. Biz kurdan etkileniyoruz. Kurdaki herhangi bir değişim fiyatlara yansıyor, böyle bir psikoloji var. Bunu kabul etmemiz lazım. Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı. Yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu. Bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

Altın paketi

Yarın açıklayacağımız paket ile üzerimizdeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla herkesin işbirliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz. Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında. 2023'te seçime enflasyonda tek hane olarak girmiş olacağız.

Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz. Adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim.

Şeffaflık, güven, istikrar bir araya getirildiğinde KKM'ye olan ilgi altına dönük de olacak. Bankaları, rafineleri ve Darphane'yi de işlerin içine sokacağız, ama aynı zamanda akredite edilmiş kuyumcular vasıtasıyla da Türkiye'nin her alanına gireceğiz.

Türkiye, coğrafya ve uyguladığı ekonomi politikaları ile özgün bir ülke. Model değişikliğinde bir sancılı dönem vardır, bu riski aldık, bu riskin temizlenmesi lazım, yatırım, üretim adımları atarken, bu yıl aldığımız riskin bertaraf edilmesi noktasında yolumuza devam edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KGF paketinin ayrıntılarını vereceğiz.

Ekonomi modeli çerçevesi içerisinde sürdürülebilir hale getirmek, tek problemli alan olan enflasyonu bertatraf etmek, dolar stabil gidiyor, kurda oynaklık en az seviyede, rekabet edilebilir bir kur seviyesi yakalamış durumdayız. Piyasa bu kuru içselleştirdi. İş dünyası da buna ilişkin olarak bu fiyatlamayı ona göre yapmaya başladı.

Yüzde 5 büyüme beklentimiz var, dengeli bir hale getireceğiz. Bütçe açığı/GSYH için yüzde 3,5 hedef koyup yüzde 2,7 bütçe açığı açıkladık.