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Samsun'da genç kadının bavulundan çıkanlar pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da genç kadının bavulundan çıkanlar pes dedirtti

SAMSUN'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bavulunda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçen 25 yaşındaki genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den Samsun'a giden yolcu otobüsünü Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada S.G.(25) adlı genç kadının bavulunun içinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. adlı genç kadın KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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