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Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olurken 'herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?' sorusunun yanıtı belli oldu.

Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacaktı. 

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Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

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Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

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Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti

29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

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