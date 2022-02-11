Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il bakın neresi olurdu! İstanbul Ankara İzmir'i geçti
TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olurken 'herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?' sorusunun yanıtı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacaktı.
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Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:
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30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
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29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
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