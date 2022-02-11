Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında GZT Giresunspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Altay Bayındır uzun bir aranın ardından geri dönerken Ozan Tufan ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Giresun'a hareket edecek.

Kadroda; Altay, Berke, Ertuğrul, Kim, Szalai, Serdar Aziz , Tisserand, Burak, Ferdi, Çağtay, Nazım, Sosa, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, Osayi, Pelkas, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha yer aldı.