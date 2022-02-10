Halil Falyalı Türk ve KKTC bayrakları örtülü tabutla gömüldü! Söylemez Kardeşler Çetesi lideri İstanbul'da sorguda
KKTC'de öldürülen kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı, İskele'de düzenlenen törenle son yolluculuğuna çıktı. Falyalı'nın tabutunun üzerine Türk Bayrağı serilmesi dikkat çekti. Törene KKTC siyasetinin neredeyse tüm önemli isimleri katıldı. Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler Çetesi lideri Mustafa Söylemez ve iki adamının sorgusu ise sürüyor...
Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) aracında uğradığı silahlı saldırıda şoförüle birlikte öldürüldü. Falyalı'nın cenazesi bugün İskele'de toprağa verildi. Cenazeye KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Öte yandan, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler Çetesi elebaşısı Mustafa Söylemez ile cinayeti işlediği belirtilen iki adamının İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. İşte Cenaze töreninden notlar ve cinayetle ilgili son dakika bilgileri...
KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı İskele'de son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.
Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.