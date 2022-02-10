Halil Falyalı Türk ve KKTC bayrakları örtülü tabutla gömüldü! Söylemez Kardeşler Çetesi lideri İstanbul'da sorguda

Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) aracında uğradığı silahlı saldırıda şoförüle birlikte öldürüldü. Falyalı'nın cenazesi bugün İskele'de toprağa verildi. Cenazeye KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Öte yandan, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler Çetesi elebaşısı Mustafa Söylemez ile cinayeti işlediği belirtilen iki adamının İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. İşte Cenaze töreninden notlar ve cinayetle ilgili son dakika bilgileri...