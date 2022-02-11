Konyalı Fatma Serter'in çocuğu olmadı evlat hasretini böyle dindirdi 6 kıtada 51 ülkede

Fatma ile Osman Serter çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine çift kendilerini hayır işlerine adadı. Başka çocuklara faydalı olma gayretiyle evlat hasretini dindirmeye çalışan Fatma Serter, bir Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yaptı.