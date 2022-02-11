Konyalı Fatma Serter'in çocuğu olmadı evlat hasretini böyle dindirdi 6 kıtada 51 ülkede
Konya'da çocuk sahibi olamayan 63 yaşındaki Fatma Serter, eşinin ve yardımseverlerin desteğiyle dünyanın dört bir tarafında el uzattığı 90 yetimle annelik özlemini gidermeye çalışıyor.
Fatma ile Osman Serter çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine çift kendilerini hayır işlerine adadı. Başka çocuklara faydalı olma gayretiyle evlat hasretini dindirmeye çalışan Fatma Serter, bir Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yaptı.
Eğitim verdiği çocuklara hep anne şefkatiyle yaklaşan Serter, tanıdıklarının tavsiyesiyle 10 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfının bir programına katıldı. Serter, 6 kıtada 51 ülkede yürütülen yetim çalışmalarını duyunca bir yetimin bakımını üstlendi.
Baktığı yetim sayısını her yıl artıran Serter, yetim kumbaralarıyla gönüllü komşularından da destek almaya başladı. Eşiyle tanıdıklarına, komşularına, çevre esnafa yetim çalışmalarını anlatan Serter, dağıttıkları kumbara sayısının çoğalmasıyla giderlerini karşıladıkları yetim sayısı 90'ı buldu.
Ayda ortalama 60 kumbara dağıtan çift, 15 günde bir de kumbaraları yetimlerine ulaştırmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfına teslim ediyor.