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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.   

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu." ifadelerine yer verdi.

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