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Hacı Bayram-ı Veli kimdir türbesi nerede? Hacı Bayram-ı Veli hayatı ve önemi

Hacı Bayram-ı Veli kimdir türbesi nerede? Hacı Bayram-ı Veli hayatı ve önemi

TRT ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin hikayesini anlatan dizi Hacı Bayram-ı Veli 1. bölümü ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki Hacı Bayram-ı Veli dizisi oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor?

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Birbirinden iddialı dizilere ev sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam çok özel bir dizi daha ekran macerasına başlayacak. Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayat hikayesi olan dizi Hacı Bayram-ı Veli'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki  Hacı Bayram-ı Veli konusu nedir, kimler oynuyor?  Hacı Bayram-ı Veli  oyuncu kadrosu-isim listesi..

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak “Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli”, 11 Şubat Cuma günü  saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor!

Hacı Bayram-ı Veli kimdir?

Hacı Bayram-ı Veli, Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır. 

Oyuncu kadrosu, kimler var: 

Burak Sevinç-MOLLA NUMAN

Kara Medrese’nin takdir edilen müderrislerindendir. Başına gelecek olan badirelerden sonra büyük bir manevi arayış içine girecektir. Somuncu Baba ile tanışmasından sonra hayata bakışı değişecektir.

Hüseyin Soysalan- SOMUNCU BABA

Yaşına rağmen dinç ve kuvvetli bir adamdır. Mesleği fırıncılık olduğu için Somuncu Baba olarak anılmaktadır. İnsanlara mesafelidir. Temel düsturu “Şöhret afettir!”

Atakan Yarımdünya- ABDAL MURAT

Abdal Murat, Molla Numan’ın öz ağabeyidir. Ankara ahalisi ona meczup gözüyle bakar. Onun muhabbeti bir tek Somuncu Baba’yadır. Ama gözü her zaman kardeşinin üstündedir.

Sinan Albayrak- MEVLÜT BEY

Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın Yörük beyidir. Obasının iyiliği için uğraşır. Yardımsever, eli açık bir adamdır. Somuncu Baba’nın fırıncıdan fazlası olduğunun farkındadır.

Sena Çakır- AYŞE HATUN

Mevlüt Beyin kızıdır. At biner, kılıç kuşanır, ok atar. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Molla Numan ile karşılaştıkları andan itibaren oluşan bağ onu da olayların içine çekecektir.

Fırat Topkorur- MOLLA RÜSTEM

Molla Rüstem Kara Medrese’de hocadır. Molla Numan’ın yakın arkadaşıdır. Sermüderris olma hırsı gözünü kör edecek ve Molla Numan’a kurulan tuzaklara ortak olacaktır.

Kemal Başar- ŞEYH MURAT

Engürü ahalisinden geniş bir mürit kitlesi vardır. Şahsi hırsları peşinde koşan kibirli biridir. Molla Numan’ı kuracağı şeytani bir tuzakla alt etmek ister.

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