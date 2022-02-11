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Erkek memurlar kadın hükümlülerin üstünü mü aradı? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erkek memurlar kadın hükümlülerin üstünü mü aradı? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Çorum Cezaevi'nde erkek memurların kadın hükümlülerin üstünü aradığı iddiasını yalanlayarak, sadece erkek infaz koruma memurlarının eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde odalara girdiğini açıkladı.

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Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlülerin bölümünde sadece kadın memurların çalıştığı ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadelerinin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, “HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 11.02.2022 tarihinde sosyal medya hesabından ‘Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar’ iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personel görev yapmaktadır. Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır” denildi.

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