Prens Andrew'in eski masaj terapisti konuştu: O gerçek bir sapık

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın düzenlediği partilerde, reşit olmayan kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew’a açılan cinsel istismar davaları devam ederken, Andrew’un eski masaj terapisti olay yaratan iddialar gündeme getirdi.

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ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olan ve Epstein'ın reşit olmayan kızları kullanarak oluşturduğu fuhuş ağına dahil olmakla suçlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu, York Dükü Prens Andrew'un başı dertten kurtulmuyor.

Cinsel taciz ve istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Prens Andrew iddiaları reddetse de geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, Andrew'un tüm askeri unvanları ve kraliyet himayelerinin elinden alındığı belirtilmişti.

Virginia Giuffre ile olan davasında tanıkların konuşmasıyla da zor duruma düşen Andrew'a yeni bir darbe ise eski masaj terapistinden geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2005 yılında Andrew ve Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'a masaj yapmak için Buckingham Sarayı'nda işe başlayan Emma Gruenbaum, Andrew'la olan skandal anılarını basınla paylaştı.

"Ahlaksız teklifte bulundu"

Andrew'un avukatlarının, mağdur Virginia Giuffre'yi hayal görmekle suçlamalarına dayanamadığını söyleyen Gruenbaum, Andrew'la ilgili şoke eden ifadeler kullandı.

O dönem 34 yaşında olan Emma, Andrew'un danışmanından gelen masaj talebi üzerine Prens'in özel mülküne gittiğini anlattı. Yanında kendi masaj masasını taşıyan Emma, Andrew'un masaj yapılması için oldukça loş olan bir yatak odası ayarladığını görünce oldukça rahatsız olduğunu aktardı.

Andrew'un, masaj için oldukça yüksek bir seviyede duran bir masaj yatağına uzanmış olduğunu belirten Emma, bu durumun istenmeyen bir teması da beraberinde getirdiği için kendisinin oldukça zor bir durumda kaldığını söyledi.

Andrew'un, seansın başından itibaren sürekli cinsel imalarda bulunduğunu belirten Emma, bu sözlü tacizlerin masaj masasının yüksekliğini ayarlamaya çalıştığı sırada başladığını açıkladı.

"Çok güzel kalçaların var"

Arkasını döndüğü sırada Andrew'un "Çok güzel kalçaların var" dediğini aktaran Emma, devamında gelen ahlaksız bir teklif karşısında ise şoke olduğunu söyledi. Andrew'un bunu söylediği sırada kendisine yaklaştığını söyleyen Emma, kendisinin bu ifadelere oldukça sert tepki gösterdiğini söyledi.

Andrew'a sesini yükseltmesinin ardından Prens'in sinirlendiğini ve "Benimle bu şekilde konuşamazsın" diyerek bağırdığını söyleyen Emma, tehditvari tavırlar karşısında korktuğunu ve alttan almak zorunda kaldığını aktardı.

"O gerçek bir sapık"

Andrew'a masaj yapmaya başlayan Emma, Prens'in bir süre sonra sınırı aşan cinsel şakalar yapmaya başladığını söyledi. Kendisinin en son ne zaman cinsel birliktelik yaşadığını sorması karşısında şoke olan Emma, Prens'i defalarca terslediğini ancak Andrew'un tam tersi bundan keyif aldığını söyledi.

Prens Andrew'a, yoğun baskılar sonucu toplamda 6 kez mesaj yapmak zorunda kaldığını belirten Emma, Andrew'un gerçek bir sapık olduğundan şüphe duymadığını açıkladı. (Sabah)