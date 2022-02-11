İngiltere'de maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs salgınına yönelik 'B Planı' tedbirlerini açıklayan İngiltere, önlemleri gevşetme kararı aldı. Maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

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Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, koronavirüs vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.

Son olarak İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık'ta uygulamaya konulan önlemlere "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtildi.

Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen Kovid-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi.

Maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Ancak gece kulüpleri ve tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü olarak uygulamaya devam edebilecek.

Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Hükümet, maske takma zorunluğunu kaldırsa da süpermarketler ve toplu ulaşım şirketleri müşterileri veya yolcularından maske takmaya devam etmelerini istedi.

B planı tedbirleri yürürlüğe girmişti

Öte yandan İngiliz hükümeti, Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu.

Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyordu.

İngiltere'de vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 102 bin 292 vaka ve 346 can kaybı kaydedilmişti.