Emekli Rus generalden Putin'i kızdıracak mektup: İstifa etmelisin

RUSYA Subaylar Meclisi Başkanı emekli General Leonid Ivashov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'nın işgali emrinin verilmemesi konusunda uyardı. Putin'i ülkenin iç sorunlarından uzaklaştırmak için Ukrayna'yı kullanmakla suçlayan Ivashov, Putin'in istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

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RUSYA Subaylar Meclisi Başkanı emekli General Leonid Ivashov, "Savaşın Eşiğinde" başlıklı bir mektup yazdı. Mektupta karşı karşıya kalınmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'savaşı kışkırtma politikası' izlediği ifade edildi.

2001 yılında emekli olan ve o zamandan beri Rusya hakkında kapsamlı yazılar yazan Ivashov, "Rusya'nın Batı'nın birleşik kuvvetlerine karşı tek başına kalacağı bir savaşı kışkırtma suç politikasını terk etmeye ve istifa etmeye çağırıyoruz" denildi. NATO güçlerinin Rusya'yı tehdit etmediği belirtilirken Batı'nın nükleer silahlarının 'güvenilir bir şekilde kontrol altında' olduğunu ifade edildi.

"Putin'in iktidarı tehdit"

Mektupta, "Dış tehditler kesinlikle mevcut. Ancak uzman değerlendirmemize göre şu anda kritik değiller. Putin'in iktidarı Rusya'nın varlığını ve hayati çıkarlarını doğrudan tehdit ediyorlar" denildi. Ivashov, "Ukrayna'ya yönelik bir saldırı başlatmak Rusya'nın bir devlet olarak varlığının sorgulanmasına neden olacak. Rusları ve Ukraynalıları can düşmanı yapacak" ifadelerini kullandı. Mektupta "Ayrıca Rusya kesinlikle barışı ve uluslararası güvenliği tehdit eden ülkeler kategorisine girecek, en ağır yaptırımlara maruz kalacak" denildi.