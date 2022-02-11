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Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına (TL) dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak istisna kapsamına açıklık getirildi.

Buna göre; mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

Söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate alarak bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İstisnalar örneklerle aktarıldı

Tebliğde sağlanacak istisnalar çeşitli örneklerle de açıklandı. Kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumunun yanı sıra söz konusu hesaplardan vadeden önce çekim yapılması halinde neler olabileceği de çeşitli örneklerle paylaşıldı.

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