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Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı: Bir telefon etmeye değmez mi?

Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı: Bir telefon etmeye değmez mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan aşı olmayanların aşıya yönlendirilmesi için çağrı yaptı. Koca, 'Bir telefon etmeye değmez mi?' dedi.

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Çeşitli varyantlarıyla günden güne yayılma hızı artan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınının aşılar sayesinde sonunun geleceği düşünülürken aşı yaptırmayan kişiler, toplumu riske atmaya devam ediyor.

Aşı yaptırdıktan sonra virüse yakalananların hastalığı çok daha hafif geçirdiği gözlemlenirken, uzmanlar hala aşı olmamış kişilere aşı yaptırmaları konusundaki çağrılarını sürdürüyor.

Öte yandan durumun ciddiyetinin altını çizmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşısız vatandaşlara seslendi.

"BİR TELEFON ETMEYE DEĞMEZ Mİ"
Bakan Koca, "Sevdiklerimizden POZİTİF TEST HABERİ almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

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