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İngilizler Erdoğan'ın İHA'ları askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğünü haberleştirdi

İngilizler Erdoğan'ın İHA'ları askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğünü haberleştirdi

TÜRKİYE'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar uluslararası basın tarafından dikkatle takip ediliyor. The Economist dergisinde yayımlanan bir yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın insansız hava araçlarını (İHA) 'askeri bir devrimin habercisi' olarak gördüğü kaydedildi.

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İNGİLTERE'nin başkenti Londra merkezli The Economist dergisinde yayımlanan bir yazıda Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar analiz edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın insansız hava araçlarını (İHA) 'askeri bir devrimin habercisi' olarak gördüğü kaydedilirken Türkiye'nin kendi kendine yetecek bir silah üreticisi olmaya çalıştığı vurgulandı.

Yerlilik oranı yüzde 70'e dayandı
Türkiye'nin yerli savunmada ciddi atılımlar yaptığı ve yerlilik oranının yüzde 70'e kadar çıktığı ifade edilirken Türk silah ve havacılık ihracatlarının rekor kırarak 3,2 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

İHA'lar dışında da çalışmalar arttı
Erdoğan'ın milli üretimde kararlı olduğunun vurgulandığı yazıda, Türkiye'nin İHA dışında yerli savaş gemisi TCG Anadolu'yu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı, ilk yerli muharebe tankı olan Altay'ın da 2023'te teslimata yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Haber, Türkiye'nin kendi denizaltılarını, insansız taarruz helikopterlerini ve savaş uçaklarını da inşa etmeyi planladığının belirtilmesiyle son buldu.
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