Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu

Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

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TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef almıştı.

Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti. Siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki gören Kabaş, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl, kamu görevlisine hakaretten 4 yıla kadar hapsi istendi

Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.