BIST 2.051
DOLAR 13,51
EURO 15,33
ALTIN 807,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye’de rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye’de rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE merkez Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik düzenlenen rüşvet ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Abone ol

OSMANİYE merkez Amanoslar bölgesinde A.K. isimli şahsın izini olarak kesimi yapılan orman emvalini orman deposuna göndermesi gereken Hatay, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren odun kömür satış işiyle uğraşan kişilere para karşılığında sattığı belirlendi. Operasyonu derinleştiren Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de A.K.'nin haksız olarak kazanılan paradan Orman İşletme görevlisi M.S. ile Ö.K. isimli şahsılara rüşvet verdiği ortaya çıkardı.

Olayla ilgili A.K., Ş.K., M.S. ile Ö.K. isimli şahıslar rüşvet ve zimmet suçundan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.K., M.S. ve Ö.K. tutuklanırken Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında şahısların ikamet aramalarında 8 adet cep telefonu, 2 adet cd çantası, 2 adet tabanca, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet USB flash bellek, 1 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yayın ihalesine doğru! TFF'den ihale dokümanlarını alma süreci sona erdi
Yayın ihalesine doğru! TFF'den ihale dokümanlarını alma süreci sona erdi
Üniversiteye girişte TYT ve AYT barajı kaldırıldı
Üniversiteye girişte TYT ve AYT barajı kaldırıldı
Erdoğan'ın sözlerini çarpıtan Kaftancıoğlu'na Kabaktepe'den kapak gibi cevap
Erdoğan'ın sözlerini çarpıtan Kaftancıoğlu'na Kabaktepe'den kapak gibi cevap
Muharrem İnce suç duyurusunda bulundu! Kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi
Muharrem İnce suç duyurusunda bulundu! Kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi
Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İran istihbaratının Türkiye'deki taşeron şirketine MİT operasyonu
İran istihbaratının Türkiye'deki taşeron şirketine MİT operasyonu
Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu
Sedef Kabaş hakkında istenilen ceza belli oldu
İngilizler Erdoğan'ın İHA'ları askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğünü haberleştirdi
İngilizler Erdoğan'ın İHA'ları askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğünü haberleştirdi
Mevlüt Bey kimdir kim oynuyor? Hacı Bayram-ı veli Mevlüt Bey tarihte kimdir?
Mevlüt Bey kimdir kim oynuyor? Hacı Bayram-ı veli Mevlüt Bey tarihte kimdir?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu’na tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu’na tepki