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Erdoğan'ın sözlerini çarpıtan Kaftancıoğlu'na Kabaktepe'den kapak gibi cevap

Erdoğan'ın sözlerini çarpıtan Kaftancıoğlu'na Kabaktepe'den kapak gibi cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıtan CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'u atlatmasının ardından bugün mesaisine döndü. Cuma namazının ardından basına açıklama yapan Erdoğan, elektrik tarifelerine yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin, "Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaftancıoğlu: Erdoğan rota oluşturmalı
Söz konusu açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın 20 kilometre mesafedeki Sultanbeyli'ye giderek "vatandaşın gerçekliğinin ne olduğunu öğrenebileceğini" vurguladı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Erdoğan'ın gerçekleri öğrenmek için rota oluşturması gerektiğini" söyledi.

Kaftancıoğlu'nun algısına Kabaktepe'den "navigasyonlu" gönderme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımın hakikatten uzak olduğunu ve sahte algıya kurban edildiğini vurguladı.

Erdoğan'ın konuşmasının tamamını dinlemeyerek sözlerini tam anlamadığını vurgulayan Kabaktepe, "rota" üzerinden Kaftancıoğlu'na yüklendi.

Kabaktepe, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Canan Hanım;

Konuşmanın tamamını dinlememiş, sözü tam anlamamış ve hakikati sahte algıya kurban etmişsiniz.

Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde 'gidecekleri yere yabancı olanlar' ve 'aradığı konumu bulamayanlar' kullanır.

Bizim; o yolları gitmek için kılavuza, gönüllere dokunmak için aracıya, milletimizin derdi ile dertlenmek için polemiklere ihtiyacımız yok!

Sultanbeyli'yi navigasyonsuz bulacağınız günleri görmek dileğiyle"

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