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Muharrem İnce suç duyurusunda bulundu! Kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi

Muharrem İnce suç duyurusunda bulundu! Kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi

Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Talat Atilla hakkında 'külliyeye çıkan CHP'li' haberi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, gazeteci Talat Atilla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma' gerekçeleri ile suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Talat Atilla sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Muharrem İnce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına 'külliyeye çıkan CHP'li' haberim nedeniyle iftira suçu ile cezalandırılmamı istemişti. Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi."

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