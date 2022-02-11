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Yayın ihalesine doğru! TFF'den ihale dokümanlarını alma süreci sona erdi

Yayın ihalesine doğru! TFF'den ihale dokümanlarını alma süreci sona erdi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın ihalesine katılmak için 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplam 46 firmanın yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesini edindiğini açıkladı.

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin doküman alma süreci tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 20 Ocak'ta başlayan süreçte yayın ihalesine katılabilmek için 36'sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, IMG Media firması danışmanlığında ihale komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi. İhale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm soruların cevaplandığı aktarıldı.

Söz konusu firmalar tekliflerini 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar elden veya elektronik posta yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebilecek. 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekecek.

Noter tarafından açılan teklifler değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunulacak. Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.

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