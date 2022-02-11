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YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı

YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

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Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.

Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Sınav tarihlerini ve sürelerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.

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