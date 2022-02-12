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Rusya'da Ukrayna açıklaması: Yapay gerilim yaratılıyor

Rusya'da Ukrayna açıklaması: Yapay gerilim yaratılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı işgal edeceklerine yönelik koordineli bir enformasyon saldırısının olduğunu açıkladı.

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Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken, Batılı ülkelerden yapılan peş peşe açıklamaların ardından, Rusya cephesinden de bir karşı açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022’nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya’nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

"Rusya'ya karşı koordineli bir saldırı var"
Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

"Batılı ülkeler kumpas başlattılar"
Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.” denildi.

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