Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Altay ile Rizespor golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından 22 puanla 19. sırada kalan Altay, 26. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. 23 puanla 18. sırada yer bulan Rizespor ise Başakşehir'i ağırlayacak.Abone ol
Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Pohjanpalo'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.
14. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Zeki'nin dokunamadığı topu kaleci Tarık ayaklarıyla uzaklaştırdı.
İlk 45 dakikalık bölüm 0-0 sona erdi.
Müsabakanın 55. dakikasında Kappel'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Kazımcan Karataş'ın vuruşunda kaleci Tarık'ın da dokunduğu top direkten döndü.
66. dakikada Altay ceza sahasında Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus pozisyonu izledi. Aydınus pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.
71. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Kappel'in kafa şutunda top kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
75. dakikada ani gelişen Rizespor atağında Bolasie'nin pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü.
86. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan yaptığı orta sonrası Boyd'un kafayla indirdiği topu Pohjanpalo filelere gönderdi. Hakem Fırat Aydınus santrayı işaret etse de VAR'da gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Altay: 0 - 0 :Rizespor
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 81 Cebrail Karayel), Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 81 Bamba), Kappel (Dk. 77 Paixao), Thaciano, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Kazımcan Karataş, Rodriguez (Dk. 69 Poko), Deniz Kadah
Rizespor: Tarık Çetin, Holmen (Dk. 58 Gökhan Gönül), Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin (Dk. 82 Boyd), Bolasie (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Fernandes, Pohjanpalo (Dk. 90+3 Cisse)
Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ay, Dk. 54 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Murat Akça, Dk. 69 Deniz Kadah, Dk. 77 Björkander (Altay)