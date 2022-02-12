Bakan Fahrettin Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı

GAZİANTEP’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” dedi.

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Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

“Ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz”

Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı.