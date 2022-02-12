Çiftçiye müjde geldi! 14 Şubat'tan itibaren gübreye kallavi indirim! 9 bin liradan 6 bin liraya inecek

Çiftçi artan gübre fiyatlarına isyan ediyordu. ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 14 Şubat'tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirim yapma kararı aldı. Bundan böyle üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira, çay gübresi de 7 bin 500 liradan satılacak

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Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam edildiği belirtildi. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üretim maliyetlerini düşürüyoruz

Açıklamada, "Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmaktadır" denildi.