Emekliye 3.600 zammı! 3600 ek gösterge ile polis, öğretmen, hemşire maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece unvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Peki nedir bu 3600 Ek gösterge? Kimleri ilgilendiriyor?
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar da ilerliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin söz konusu tasarının Mayıs ayında Meclis'e gelebileceğini açıklamıştı. Faruk Erdem yazısında bu konuda merak edilen sorulara yanıt verdi:
EK GÖSTERGE NEDİR?
Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.
SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?
Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor.
Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor.
Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?
3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.